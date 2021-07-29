В Башкирии ожидают грозы с порывами ветра до 20 м/с

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Башкирии на пятницу, 30 июля, сообщил в четверг госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.

"По данным ФГБУ "Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан", 30 июля местами по республике ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в регионе ночью и утром возможен туман, видимость будет составлять 500-1 000 метров. Температура воздуха опустится в пятницу до плюс 21 градуса.