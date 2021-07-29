Краснов обязал прокуроров оперативно реагировать на нарушения в период выборов в Госдуму

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов обязал прокуроров оперативно реагировать на все данные о нарушениях в период выборов в Госдуму. Как сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства, такую задачу он поставил на совещании, посвященном работе прокуратуры в первом полугодии 2021 года.

"Игорь Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости реагировать на все жалобы на нарушения во всех сферах, которые затрагивают права и интересы людей. Генпрокурор отметил, что одним из основных инструментов оперативного оказания правовой помощи гражданам должна оставаться работа с обращениями. При этом жалобы на нарушения, которые особенно беспокоят людей, "следует проверять неотложно и с особой тщательностью".

"При организации надзорных мероприятий отслеживать ситуацию в ежедневном режиме и своевременно реагировать на нарушения. При этом во многих случаях необходимо действовать на опережение, предотвращать негативные последствия", - поставил он задачу перед прокурорами.

Он потребовал от прокуроров более решительных, инициативных действий по преодолению имеющихся проблем в сфере оплаты и охраны труда, обеспечения прав особо уязвимых категорий граждан на получение гарантированных мер государственной поддержки, защиты прав несовершеннолетних.

Игорь Краснов указал подчиненным, что не всегда результативно решаются проблемы дольщиков, функционирования жилищно-коммунального комплекса, сохраняется значительное число нарушений в сфере экологии и природопользования.