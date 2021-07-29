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Власти Тамбовской области просят увеличить поставки в регион вакцины от коронавируса

По словам губернатора, в регионе более 50 тыс. человек ожидают своей очереди на вакцинацию

ТАМБОВ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области, где наблюдаются высокие темпы вакцинации от коронавируса, обратились в правительство России с просьбой увеличить поставки вакцины в регион из-за роста числа желающих вакцинироваться в листе ожидания, сообщил в четверг в ходе прямой линии с населением губернатор Александр Никитин.

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"Мы неоднократно, в том числе я лично, обращался в правительство России, в министерство здравоохранения, к курирующему вице-премьеру Татьяне Голиковой [со словами] о том, что мы готовы использовать больше вакцины. Прямо скажу, сегодня мы можем ежесуточно вакцинировать порядка 10 тыс. человек, поэтому то, что сегодня поступает в регион используется почти сразу", - сказал Никитин.

По его словам, в Тамбовской области более 50 тыс. человек находятся в листах ожидания на вакцинацию. Это связано с тем, что в регионе была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан - учителей, врачей, работников сферы транспорта, торговли и др. сфер. "При этом нужно отметить, что приоритетом для нас является вакцинация населения старшего возраста, поскольку 86% в структуре смертности [от ковида] приходится именно на пожилое население. Рассчитываем, что объемы поступающей вакцины возрастут", - подчеркнул губернатор.

В настоящий момент в Тамбовской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито 240,8 тыс. человек, это 48% от подлежащих вакцинации населения, второй компонент получили 179 тыс. пациентов.

Теги
РоссияНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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