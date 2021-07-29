В Израиле с 1 августа лица старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины Pfizer

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Медики в Израиле с 1 августа начнут прививать третьей дозой вакцины против коронавируса американской компании Pfizer лиц старше 60 лет для усиления иммунитета против новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш проинформировал в четверг учреждения системы здравоохранения, осуществляющие вакцинацию населения, что с 1 августа они могут предлагать уколы третьей дозой препарата Pfizer лицам старше 60 лет для предупреждения дальнейшего распространения штамма "дельта". Канцелярия израильского премьера сообщила, что глава кабмина Нафтали Беннет в четверг проводит в здании Минобороны в Тель-Авиве "совещание по вопросу о третьей дополнительной прививке с участием министра здравоохранения Ницана Горовица и гендиректора министерства здравоохранения".

Минздрав Израиля во вторник разрешил осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении. Вакцинация израильтян препаратом Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую - 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. С июня 2021 года медики в Израиле начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.