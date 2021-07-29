Спасатели предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре в Петербурге 30 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидается в Санкт-Петербурге 30 июля. Об ухудшении погоды предупредили в четверг в Главном управлении МЧС по городу.

"30 июля 2021 года в Санкт-Петербурге днем в отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с", - говорится в сообщении.

Вечером в среду в городе также прошли обильные ливни с грозами. Как рассказали в четверг в пресс-службе предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", интенсивность дождя в некоторых районах превысила расчетные значения более чем в 2,5 раза. В Приморском районе и других районах города возникли локальные подтопления из-за большого количества осадков.

Также в среду очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как несколько молний ударили в шпиль 462-метрового небоскреба "Лахта центр". Как сообщалось ранее, попадание молний в здание не несет угрозы, так как разряд проходит по токоотводам башни и уходит в землю.