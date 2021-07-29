Эрдоган в послании KazanSummit отметил успехи Татарстана в производстве халяльных товаров

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Турция отмечает успехи Татарстана в области производства халяльной продукции высокого качества. Об этом говорится в приветствии президента Турции Тайипа Эрдогана, которое зачитал в четверг его главный советник Муджахит Кучукылмаз на пленарном заседании экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Турция прилагает очень большие усилия для стандартизации продукции высокого качества, в особенности халяль. Мы считаем те старания, усилия, которые предпринимает Татарстан [в этой области], в особенности KazanSummit, - стоит их упомянуть отдельно и поблагодарить за них", - говорится в приветствии турецкого президента.

Эрдоган также подчеркнул, что Турцию и РФ связывают экономические и дружественные отношения, в связи с чем в Анкаре придают особую роль проходящему в Казани экономическому саммиту.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 стран и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.