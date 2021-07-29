Матвиенко: РФ заинтересована в углублении сотрудничества с государствами исламского мира

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия ярко демонстрирует огромный потенциал совместного проживания в мире и согласии представителей разных религий и культур и заинтересована в более тесном сотрудничестве со странами исламского мира. Об этом говорится в видеообращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к участникам XII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Российская Федерация заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия с государствами исламского мира. Своим историческим опытом, каждодневной практикой наша страна ярко демонстрирует огромный созидательный потенциал совместного проживания в мире и согласии, тесные контакты между представителями различных национальностей, религий и культур", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что приветствует подходы, на которых традиционно базируется работа саммита, а именно "его нацеленность на выстраивание системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, политического, санкционного и иных видов давления". "Сегодня очевидно, что только совместными усилиями можно преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Форум Казани заявляет об этом в полный голос", - добавила Матвиенко.

Сенатор отметила, что на саммите идут дискуссии по самым актуальным вопросам, касающимся отношений России с мусульманским миром: исламские финансы и развитие российского бизнеса, расширение связей России с исламскими странами в сфере реализации совместных инвестиционных проектов, этический бизнес как ответ на вызовы времени. "Уверена, дело не ограничится обсуждением. Все эти темы, все новые идеи получат практическое развитие", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она пожелала участникам саммита успехов в налаживании деловых контактов, укреплении атмосферы доверия, "являющейся залогом истинного партнерства".