В техвузе Дагестана внедрят дистанционное обучение по 22 доппрограммам

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) в новом учебном году вводит онлайн-обучение по более чем 20 дополнительным профессиональным программам подготовки. Наряду с очным обучением теперь можно будет заниматься дистанционно, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

"Для участия в конкурсе гранта федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование" университетом были разработаны дополнительные профессиональные программы, которые соответствуют тематике направлений прогноза научно-технического развития РФ до 2030 года, и дают возможность желающим обновить профессиональные знания и приобрести новые в сфере цифровой экономики. В течение года ДГТУ сделает доступным дистанционное обучение по 22 программам ДПО", - пояснили в вузе.

В перечень разрабатываемых дистанционных образовательных программ входят, в частности, "Государственная кадастровая оценка недвижимости", "Электроэнергетические системы и сети", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", "Визуальное объектно-ориентированное программирование", "Дорожное строительство", "Управление и контроль качества в строительстве", "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов" и другие.

Как отмечается, программы повышения квалификации направлены на развитие и совершенствование навыков и компетенций научно-педагогических работников и работников организаций - работодателей, необходимых для успешной реализации программ непрерывного образования. "В нашем университете большое внимание уделяется вопросам дистанционного обучения, не только студентов, но и реализации программ дополнительного профессионального образования в дистанционной форме. Для реализации проекта технический университет предлагает современные программы, соответствующие запросам времени и рынка труда, обучение по которым даст слушателям возможность обновить свои знания, расширить свой рабочий инструментарий и получить смежную или дополнительную квалификацию. Мы приложим все усилия для того, чтобы реализовать программы на уровне, соответствующем высоким мировым стандартам", - цитирует пресс-служба ректора вуза Нурмагомеда Суракатова.

О ДГТУ

Дагестанский университет выпустил более 50 тыс. специалистов. В структуре вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. В его системе пять НИИ и 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий, где используется суперкомпьютер.