ОИС рассчитывает на дальнейшее укрепление и диверсификацию связей с РФ

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) надеется на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с Россией во всех областях и их широкую диверсификацию. Об этом говорится в послании генсека ОИС Юсефа бен Ахмеда аль-Усаймина участникам экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021". Послание зачитал постпред РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов.

"Без сомнения, Организация исламского сотрудничества надеется на дальнейшее укрепление и диверсификацию связей с Российской Федерацией во всех областях с целью укрепления мира, диалога и сотрудничества в международном сообществе", - говорится в обращении.

Генсек ОИС отдельно подчеркнул, что организация "также высоко оценивает привилегированные отношения и традиционное партнерство с Российской Федерацией и видит в этих конструктивных взаимоотношениях поддержку вопросов международного мира и безопасности, а также содействие региональному и международному развитию". "Я по-прежнему уверен в том, что между Организацией исламского сотрудничества, ее государствами-членами и Российской Федерацией имеются достаточно широкие возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества, проведения консультаций по ряду текущих вопросов, особенно с учетом проблем, с которыми сегодня сталкиваются многие исламские страны, - продолжил он. - Мы с нетерпением ждем следующий раунд российско-оисовских политконсультаций, который должен пройти в ближайшее время в штаб-квартире генсекретариата ОИС в Джидде".

В этой связи генсек вспомнил свой рабочий визит в Россию в июле 2019 года и высоко оценил "значительный вклад" регулярных встреч сторон в "укрепление плодотворного диалога". "Регулярные встречи дают возможность обсуждать проблемы, представляющие взаимный интерес, главной из которых является палестинский вопрос и достижение прочного и справедливого мира в Ближневосточном регионе, в том числе путем сотрудничества по межкультурным, межрелигиозным вопросам, а также координации усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, - подчеркнул он. - Я вновь хотел бы выразить удовлетворение результатами своего визита в Россию в июле 2019 года, во время которого мне была предоставлена возможность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и услышать его авторитетное мнение по ряду международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Надеюсь, что наши визиты на высоком уровне будут продолжаться".

Генеральный секретарь организации в послании также поблагодарил президента России Владимира Путина за "особое внимание" к укреплению отношений Организации исламского сотрудничества, ее государств-членов с Россией. "Для исламского мира приятно видеть, что в Российской Федерации проживает мусульманская община, исповедующая умеренный ислам. И она побуждает мусульманам к практическому и целенаправленному участию в жизни общества своей страны. Мы также ценим правовое пространство, предоставленное исламу в России, а также право на свободу совести и свободу вероисповедования, которая отражает принципы сосуществования, терпимости и разнообразия, лежащие в основе российского общества, - добавил он. - Нет сомнений в том, что взаимовыгодное, интеллектуальное, культурное и экономическое сближение всегда имело положительный и конструктивный эффект для укрепления отношений исламского мира с Российской Федерацией, а также для создания площадок для консультаций, характеризующихся пониманием и ясностью, в дополнение к имеющимся плодотворным связям обеих сторон во многих сферах".

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 стран и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.