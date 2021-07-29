"Единая Россия" на следующей неделе представит реестр школ для капремонта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Реестр школ, в которых пройдет капитальный ремонт в рамках программы, реализуемой при поддержке партии "Единая Россия", на следующей неделе будет представлен в правительство. Об этом в четверг сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Сейчас формируется реестр таких школ. На следующей неделе мы будем докладывать в правительстве, эти реестры будут представлены, соответственно, [будет произведена] бюджетная корректировка 2022 года и планового периода 2023-2024 годов, эти средства в бюджете появятся", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он отметил, что сбор заявок прошел при участии региональных отделений партии и Минпросвещения.

Президент РФ Владимир Путин поручил 19 июня на съезде "Единой России" создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии.