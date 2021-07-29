Около 50 машин чиновников Смоленской области предали медикам для выездной вакцинации

ТАСС, 29 июля. Порядка 50 служебных автомобилей передали чиновники администрации районов Смоленской области медицинским работникам для проведения выездной вакцинации от коронавируса. Также эти машины смогут использовать волонтеры для доставки продуктов жителям, находящимся на самоизоляции, сообщил в четверг региональный оперативный штаб по борьбе с ковидом.

"Около 50 единиц служебного транспорта переданы региональными чиновниками медработникам и волонтерам Смоленской области по поручению губернатора Алексея Островского. Дополнительный транспорт помогает врачам посещать пациентов на дому, а также проводить вакцинацию от коронавируса непосредственно на предприятиях", - говорится в сообщении.

По данным штаба, предоставленные машины также смогут использовать волонтеры, чтобы доставлять гражданам, которые ушли на самоизоляцию, необходимые им продукты и лекарства.

Как сообщалось, в начале июля губернатор Алексей Островский поручил передать часть служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровня в помощь медработникам. Кроме того, из гаража областной администрации передали два микроавтобуса "Баргузин" для нужд мобильных пунктов вакцинации.

В Смоленскую область, по данным оперштаба на 29 июля, поставлено более 230 тыс. доз вакцин от коронавируса. Ежедневно в регионе прививаются порядка 5 тыс. жителей. В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привит 203 351 житель, что составляет 27,6% от населения, подлежащего вакцинации, обе вакцины уже сделали 140 164 человека, то есть 18,4% жителей.