В Ростовской области создадут 13 классов для детей с ограниченными возможностями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили 11 млн рублей на оснащение 13 специализированных классов для детей с ограниченными возможностями. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель заксобрания региона Александр Ищенко.

"Выделили более 11 млн рублей на создание 13 ресурсных классов в Ростовской области, - сказал Ищенко. - Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, идущими в школу, ежегодно растет очень сильно, нам нужны специалисты, материальные возможности, и мы это делаем".

Спикер заксобрания добавил, что на создание классов для детей с ограниченными возможностями в 2022-2023 годах будет выделено более 68 млн рублей. При этом такие классы появятся по всей территории региона.