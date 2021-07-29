Росприроднадзор выявил источник выбросов ядовитого хлороводорода в Омске

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора после выявления в апреле 2021 года повышенного содержания ядовитого хлороводорода в атмосфере Омска, жители которого пожаловались во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на проблемы с экологией, провело внеплановую проверку на предприятии "Центральное конструкторское бюро автоматики" (ЦКБА). Как сообщается в четверг в едином реестре проверок генеральной прокуратуры РФ, в отобранных на источниках выбросах пробах зафиксировано превышение нормативов содержания этого вещества.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого хлороводорода посты Обь-Иртышского УГМС фиксировали в атмосфере Омска в середине апреля четыре дня подряд - с 13 по 16 апреля. Тогда было зарегистрировано от 1,2 до 1,5 ПДК этого вещества. Выбросы хлорида водорода также неоднократно фиксировались в городе в июне.

"В отобранных пробах промышленных выбросов загрязняющих веществ от стационарного источника выбросов № 0003 зафиксировано превышение нормативов выбросов хлорид водорода в 1,3 раза", - говорится в документе.

В реестре отмечается, что решение о внеплановой проверке предприятия, относящегося к 3 классу опасности (значительный риск), было принято после выявления 15 апреля 2021 года в атмосфере Омска превышения ПДК хлорида водорода.

Житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с президентом РФ сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.