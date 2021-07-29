В Волгоградской области пройдут ливни и грозы

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Ливневые дожди и грозы, сопровождаемые местами градом и сильным ветром, местами пройдут в Волгоградской области в ближайшие часы, ситуация сохранится до субботы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в четверг.

"По сообщению Волгоградского ЦГМС, в период 17:30 до 20:00 мск 29 июля с сохранением до 31 июля в отдельных районах Волгоградской области возможны ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуется при сильном ветре не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами, не стоять рядом с шаткими строениями и линиями электропередачи, не выходить на водоем на маломерных судах.