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За последние две недели на Кубе умерли шесть высокопоставленных военных

В частности, 27 июля умер один из участников борьбы с режимом Фульхенсио Батисты в 50-х годах Хильберто Антонио Кардеро

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Шесть высокопоставленных военных Кубы умерли за последние две недели на Кубе. Как сообщает государственное телевидение страны, во вторник умер один из участников борьбы с режимом Фульхенсио Батисты в 50-х годах прошлого века Хильберто Антонио Кардеро.

Отмечается, что тело военного было кремировано, о причинах смерти не сообщается. Кардеро в 1957 году присоединился к революционным силам и сражался под руководством Рауля Кастро.

С 18 июля по официальным каналам сообщалось о смерти еще пятерых военных: главы восточного подразделения армии Кубы генерал-майора Аугустина Пеньи, бригадного генерала Марсело Вердесии Пердомо, депутата парламента Кубы генерал-майора Рубена Мартинеса Пуэнте, а также воевавшего под командованием Эрнесто Че Гевары бригадного генерала Мануэля Эдуардо Ластреса и одного из основателей революционного "Движения 26 июля" бригадного генерала Армандо Чоя Родригеса.

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