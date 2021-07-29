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Литва попросила Словению созвать заседание Совета ЕС на уровне глав МВД по миграции

Глава МВД страны Агне Билотайте отметила, что поток нелегальных мигрантов удвоился со времени последнего заседания, которое прошло две недели назад

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Литва обратилась к Словении, которая председательствует в Совете Евросоюза (ЕС), экстренно созвать заседание глав МВД по вопросам миграции. Об этом сообщило в четверг МВД балтийской республики, глава которого Агне Билотайте направила соответствующее послание.

"Необходима встреча для обсуждения потребности Литвы в политической, финансовой и экспертной помощи по преграждению незаконной миграции, чтобы нелегальные мигранты не могли через Литву попасть в другие страны ЕС", - приводятся в сообщении слова литовского министра.

Она также отметила, что с последнего заседания Совета ЕС на уровне глав МВД прошло всего две недели. "Прошло совсем немного времени, а поток нелегальных мигрантов удвоился. Необходимы неотложные меры", - заявила Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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