Литва попросила Словению созвать заседание Совета ЕС на уровне глав МВД по миграции

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Литва обратилась к Словении, которая председательствует в Совете Евросоюза (ЕС), экстренно созвать заседание глав МВД по вопросам миграции. Об этом сообщило в четверг МВД балтийской республики, глава которого Агне Билотайте направила соответствующее послание.

"Необходима встреча для обсуждения потребности Литвы в политической, финансовой и экспертной помощи по преграждению незаконной миграции, чтобы нелегальные мигранты не могли через Литву попасть в другие страны ЕС", - приводятся в сообщении слова литовского министра.

Она также отметила, что с последнего заседания Совета ЕС на уровне глав МВД прошло всего две недели. "Прошло совсем немного времени, а поток нелегальных мигрантов удвоился. Необходимы неотложные меры", - заявила Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.