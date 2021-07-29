Фестиваль национальной книги открыли во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Международная книжная ярмарка-фестиваль национальной книги "Бакасам Иума" (с осет. яз. "Прочитаем вместе" - прим. ТАСС) впервые открылась во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати Северной Осетии.

"I Международная книжная ярмарка - фестиваль национальной книги "Бакасам Иума" открылась на площади перед гостиницей "Владикавказ". В программе фестиваля: мастер-классы с именитыми литературными авторами, презентации издательств, демонстрация художественных и анимационных фильмов, викторины с ценными призами, музыкальные номера и чтение стихов", - говорится в сообщении.

В ярмарке-фестивале принимают участие книжные издательства Северной Осетии, Республики Южная Осетия, Республики Кабардино-Балкария и Республики Чечня. Книги пользуются большим спросом у участников и преподносятся в дар всем желающим.

Фестиваль проводится Комитетом по печати республики в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между регионами и Российским книжным союзом.