Псковская область получит еще 70 млн рублей на реконструкцию главного стадиона Пскова

ТАСС, 29 июля. Псковская область получит из федерального бюджета дополнительно 70 млн рублей на завершение первого этапа реконструкции главного городского стадиона Пскова "Машиностроитель". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочего выезда на объект губернатора области Михаила Ведерникова и первого зампредседателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака.

В июне 2018 года Госдума приняла поправки в бюджет РФ, по которым Псков получил около 750 млн рублей на реконструкцию стадиона "Машиностроитель". Власти рассчитывали, что этот объект станет одной из основных площадок проведения "Ганзейских дней Нового времени" летом 2019 года, однако работы не были завершены в срок.

"При поддержке Андрея Турчака Псковская область получит из федерального бюджета более 70 млн рублей на завершение первого этапа реконструкции. Средства необходимы для выполнения дополнительных работ в рамках доработанного проекта. Андрей Турчак подтвердил, что решение на федеральном уровне принято в рамках трехсторонней комиссии - Госдума, Совет Федерации и правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отметил Ведерников, чтобы не останавливать работы, область уже выделила необходимые средства из собственного резервного фонда. "Это позволит оперативно рассчитаться с подрядчиком", - сказал губернатор.

В ходе первого этапа реконструкции на стадионе построили большую и малую трибуны, административное здание с кассами, заменили наружные инженерные сети, а также реконструировали большое футбольное поле с беговыми дорожками. Сейчас на объекте еще предстоит установить платформы для людей с ограниченными возможностями, привести в порядок парковку по ул. Спортивной. Все работы планируют завершить к концу августа, чтобы воспитанники спортивных секций смогли приступить к занятиям с начала учебного года.

Продолжение реконструкции стадиона

Ведерников и Турчак также обсудили планы по строительству второй очереди "Машиностроителя", что включает в себя создание тренировочного футбольного поля с трибунами и освещением, а также многофункциональный комплекс для игровых видов спорта и художественной гимнастики. По мнению Андрея Турчака, такой спортивный кластер в центре Пскова будет востребован, поэтому необходимо оперативно подготовить проект для последующей заявки на финансирование.

"Надо оперативно готовить проект, чтобы попасть в бюджетные корректировки на 2022 - 2023 года", - сказал Турчак, пообещав оказать содействие в решении этого вопроса.