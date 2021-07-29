В Португалии отменят обязательное ношение масок на улице с сентября

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Португалии решило отменить обязательное ношение защитных масок на улице, введенное из-за пандемии нового коронавируса, с начала сентября. Об этом заявил в четверг премьер-министр Антониу Кошта, сообщила газета Publico .

По ее информации, согласно решению властей республики, с 1 августа будет отменен ночной комендантский час, а также введены новые послабления ограничительных мер, в том числе на проведение свадеб. С начала сентября правительство обещает отменить обязательное ношение масок на улице. Кроме того, когда 85% португальцев будут полностью привиты от коронавируса, власти откроют бары и дискотеки, куда будут пускать по ковид-паспортам.

С начала пандемии в 10-миллионной Португалии выявлено свыше 963 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17,3 тыс. пациентов умерли.