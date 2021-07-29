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Пандемия COVID-19

В Португалии отменят обязательное ношение масок на улице с сентября

С 1 августа в стране отменят ночной комендантский час

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Португалии решило отменить обязательное ношение защитных масок на улице, введенное из-за пандемии нового коронавируса, с начала сентября. Об этом заявил в четверг премьер-министр Антониу Кошта, сообщила газета Publico.

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По ее информации, согласно решению властей республики, с 1 августа будет отменен ночной комендантский час, а также введены новые послабления ограничительных мер, в том числе на проведение свадеб. С начала сентября правительство обещает отменить обязательное ношение масок на улице. Кроме того, когда 85% португальцев будут полностью привиты от коронавируса, власти откроют бары и дискотеки, куда будут пускать по ковид-паспортам.

С начала пандемии в 10-миллионной Португалии выявлено свыше 963 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17,3 тыс. пациентов умерли.

Теги
ПортугалияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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