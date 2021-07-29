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Проект по раздельному сбору мусора запустили в нацпарке "Плещеево озеро"

Приемом вторсырья будет заниматься компания MakPlastic

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Систему раздельного сбора мусора организовали на территории национального парка "Плещеево озеро" в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба национального парка.

"Национальный парк "Плещеево озеро" совместно с компанией по переработке вторсырья MakPlastic приступили к реализации проекта по раздельному сбору мусора", - говорится в сообщении.

На территории национального парка организованы две сортировочные площадки для раздельного сбора металлических, стеклянных, бумажных и пластиковых бытовых отходов. Контейнерные площадки размещены у входа на территорию дендрологического сада им. С. Ф. Харитонова и на территории лодочной станции национального парка.

Как отмечает пресс-служба, система раздельного сбора мусора организована с целью его вторичной переработки. Приемом вторсырья будет заниматься компания MakPlastic.

Национальный парк "Плещеево озеро" расположен в Переславском районе Ярославской области. В 1988 году был основан Переславский природно-исторический национальный парк, в 1998 году был переименован в национальный парк "Плещеево озеро". Является особо охраняемой природной территорией.

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