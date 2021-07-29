Дуров призвал правительства присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с COVID-19

ТАСС, 29 июля. Основатель Telegram Павел Дуров в четверг сообщил, что пользователи имеют право получать информацию о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус, а также призвал страны поддержать информационную инициативу мессенджера, обеспечивающую доступ к новостям о пандемии из правительственных источников. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале Дурова.

Дуров подчеркнул, что Telegram вел работу с правительствами 19 стран, чтобы помочь им донести до каждого пользователя самую свежую информацию о пандемии.

"Сегодня мы призываем другие правительства присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с коронавирусом, чтобы больше людей во всем мире получили доступ к критически важным знаниям, которые могут спасти жизни", - говорится в тексте.

Создатель мессенджера также написал, что за 20 лет управления дискуссионными платформами заметил, что теории заговора только укрепляются при удалении контента модераторами. Цензура часто затрудняет борьбу с неправильными идеями, добавил он, поясняя, почему считает распространение правды более эффективной стратегией.

Ранее в своем официальном блоге Telegram заявил о запуске программы по верификации каналов, групп и ботов, призванной помочь пользователям отличать достоверные источники от фейковых новостей. Также мессенджер предложил должностным лицам в сфере здравоохранения сотрудничать ради информирования людей, подтвердив свои каналы с помощью специального бота, а затем связавшись с администрацией Telegram по электронной почте.