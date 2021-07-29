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Новый обход Адлера позволит снизить нагрузку на федеральную трассу

Нагрузка сократится на 30%

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Новый обход Адлерского района Сочи, который планируют построить от Хосты до села Галицино, чтобы развести транспортные потоки, позволит снизить нагрузку на федеральную дорогу между центром Сочи и Адлером на 30%. Об этом написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг в своем Telegram-канале.

Дорога от центра Сочи в Адлерский район сильно загружена из-за большого трафика, пробки начинаются от Хостинского района, пик приходится на участок в районе Кудепсты и продолжается по улице Ленина в Адлерском районе. В летний сезон, когда на курорт приезжает большое количество туристов, пробки сохраняются до позднего вечера.

"Доложил вице-премьеру (Марату Хуснуллину - прим. ТАСС) о планах по строительству нового объезда Адлера от Хосты до Галицино, который значительно разгрузит город и позволит развести транспортные потоки. Нагрузка на существующую федеральную дорогу сократится на 30%, так как транзитный транспорт в аэропорт и на курорты горного кластера пойдет по объездной", - написал глава города.

Хуснуллин поручил сочинским властям отказаться от сложных технологических решений при проектировании нового обхода и упростить сам проект, отметил Копайгородский.

"Детали этого проекта по поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина будут обсуждаться на межведомственном совещании с участием Минтранса РФ, ОАО "РЖД", администрации Краснодарского края и руководителей профильных департаментов курорта", - добавил мэр Сочи.

Теги
РоссияКраснодарский крайХуснуллин, Марат Шакирзянович
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