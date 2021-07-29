Уличное освещение появится в 22 отдаленных волгоградских хуторах до конца года

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Благоустройство по губернаторской программе модернизации и строительства уличного освещения в этом году коснется 275 населенных пунктов Волгоградской области, причем в 22 хуторах в сельской глубинке уличные светильники появятся впервые, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

"В 275 населенных пунктах Волгоградской области до конца 2021 года станет комфортнее благодаря губернаторской программе модернизации освещения, причем в 22 отдаленных хуторах светильников на улицах ранее не было вообще. В их числе - поселок Степана Разина Ленинского района, где уже завершают монтажные работы. В этом году предусмотрено строительство и замена 1 906 опор освещения, предстоит смонтировать более 8,8 тыс. энергоэффективных светильников. Мероприятия выполнят в поселениях, где в общей сложности проживают более 390 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Программа модернизации и строительства уличного освещения действует в Волгоградской области второй год. В 2020 работы выполнили в 294 населенных пунктах, где построены более двух тыс. новых опор освещения, заменены 355 старых столбов, установлены почти 10 тыс. энергоэффективных светильников. Все это улучшило условия проживания 440 тыс. человек, уточнили в пресс-службе.

Повышение качества жизни людей, создание условий для инфраструктурного развития территорий вне зависимости от их удаленности от областного центра - приоритет, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым. Реализация проекта позволяет улучшить качество освещения улиц, снизить потребление электроэнергии, повысить надежность и долговечность сетей, сделать проживание в селах комфортнее. Программа модернизации наружного освещения рассчитана до 2024 года включительно, за это время она охватит 870 населенных пунктов Волгоградской области.