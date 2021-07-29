Власти Боливии изучают возможность комбинации первой дозы "Спутника V" с другими вакцинами

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Боливийские власти изучают возможность комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" c препаратами других производителей. Об этом сообщила в четверг замминистра здравоохранения Алехандра Идальго.

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"Мы пока еще проводим исследование и рассчитываем вынести решение в течение двух недель", - сказала она в эфире телеканал Unitel.

По словам Идальго, власти Боливии рассматривают возможность комбинации "Спутника V" с вакциной китайской компании Sinopharm. Замглавы Минздрава отметила, что ведомство "проводит анализ совместно с властями Аргентины, Испании и Российским фондом прямых инвестиций".

По данным Минздрава Боливии, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 470 тыс. человек, умерли 17,7 тыс.