В РФ могут унифицировать привлечение иностранцев к подготовке международных мероприятий

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит законопроект об унификации правил привлечения иностранцев к подготовке в России крупных турниров и других международных мероприятий. Об этом говорится в материалах к намеченному на пятницу заседанию кабмина.

"Законопроект направлен на установление единых правил осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, привлекаемыми для подготовки и проведения международных мероприятий на территории Российской Федерации организаторами таких мероприятий", - говорится в пресс-релизе правительства РФ. Речь идет также о привлечении иностранцев работодателями, действующими на основании договора с организаторами соответствующих международных мероприятий.

Как говорится в пояснительной записке, опубликованной ранее на портале проектов нормативных актов, в России постоянно проводятся крупные международные мероприятия, в том числе культурные и спортивные (чемпионат мира по футболу 2018 года, ежегодный этап "Форумулы-1", чемпионаты по профессиональному мастерству "Ворлдскиллз" и другие), организация которых на высоком уровне требует привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Однако для урегулирования их трудовой деятельности, а также порядка въезда и пребывания в стране, приходилось принимать отдельные законы под каждое такое мероприятие.

Нынешний законопроект направлен на систематизацию правил работы в РФ иностранцев, участвующих в подготовке и проведении международных мероприятий, что исключит необходимость издания отдельных федеральных законов под каждое из них.