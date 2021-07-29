Волонтеры Петербурга и Ленобласти совместно вышли на борьбу с рекламой наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /Корр. ТАСС Елена Новицкая/. Волонтеры городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт" впервые вместе с жителями Петербурга и Ленинградской области вышли на закраску рекламы наркотиков в рамках городской профилактической акции "Синяя птица - безопасная территория". Об этом в четверг ТАСС сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Сегодня председатели петербургского и областного молодежных комитетов подписали соглашение о сотрудничестве, они будут проводить совместные акции с 2020 по 2023 годы и обмениваться опытом.

"Благодаря соглашению о сотрудничестве двух комитетов по молодежной политике теперь бороться с незаконными надписями будут и в близлежащих к Северной столице субъектах. Начать решили с Мурино и Кудрово. Участники акции оставили на месте объявлений на асфальте символ мечты и стремления к лучшему - Синюю птицу", - говорится в сообщении.

Граничащие с Петербургом Кудрово и Мурино являются самыми молодыми и густонаселенными городами Ленинградской области Всеволожского района. В совместном рейде, прошедшем в этот четверг, более ста волонтеров закрасили по городу и области около 65 надписей.

Теперь на постоянной основе петербургским активистам из "Контакта" будут помогать их коллеги - волонтеры из Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, который начал работу с 2016 года. Помимо ежемесячных рейдов по закрашиванию рекламы наркотиков будет проводиться еженедельный мониторинг уличного пространства. Выявляя незаконные объекты, специалисты будут сообщать о них в администрации районов. Также любой желающий может пожаловаться на рекламу наркотиков, сделав фотофиксацию и указав точный адрес размещения, информацию можно оставить в группе в "ВКонтакте".

Проект "Синяя птица" с 2019 года проводится при поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова. За это время участники уничтожили более 1 800 рекламных объявлений, а в ряды волонтеров вступило свыше 1 700 человек.

О волонтерских организациях Ленобласти

Добровольческое профилактическое движение "Волонтеры контакта" принимает активное участие в подготовке и организации профилактических программ и мероприятий в Санкт-Петербурге, в подготовке городских и районных акций, помогает в организации Санкт-Петербургского антинаркотического форума, городского уличного фестиваля "Альтернатива", фестиваля социальных театральных постановок молодежных любительских театров "Грани", городских сетевых акций "ПРОкодил", "НЕпроСПИ" и "Ты должен знать!", футбольного турнира с участием команд подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и многих других.

Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный добровольческий центр" Ленинградской области - организация, созданная по инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с целью развития добровольческого движения. Главная задача - популяризация добровольческой деятельности среди молодежи Ленинградской области: повышение мотивации волонтеров к системной работе, к формированию проектного мышления в молодежной среде для получения максимального результата в реализации социально-значимых проектов.

О волонтерском движении в РФ

Национальный день День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. С 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

На начало 2021 года на федеральном интернет-ресурсе "Добровольцы России" (добровольцыроссии.рф) зарегистрированы свыше 1,9 млн участников и более 26,8 тыс. организаторов волонтерского движения. Российских добровольцев объединяют такие крупные организации, как Ассоциация волонтерских центров (создана в 2014 году; более 1 млн постоянных добровольцев), "Волонтеры Победы" (2015; более 200 тыс.), "Волонтеры- медики" (2013; более 63 тыс.), Союз волонтерских организаций и движений (2009; более семи тыс.) и др.

По данным Росмолодежи, ежегодно в добровольческой деятельности в РФ участвуют более 7,5 млн человек. Среди них 1,5 млн школьников 7-13 лет, 4,1 млн молодых людей 14-30 лет, 1,6 млн людей в возрасте от 31 до 54 лет, 376 тыс. - старше 55 лет.

Популярными в России являются такие направления волонтерства, как военно-патриотическое, культурно-просветительское, социальное, экологическое, спортивное. Добровольцы сопровождают народные шествия "Бессмертный полк", участвуют в благоустройстве Аллей славы и воинских захоронений, в проведении экологических акций и субботников, мероприятиях по сохранению и защите памятников истории и культуры. Волонтеры оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным, пожилым одиноким людям, воспитанникам детских домов. Кроме того, они привлекаются к организации и проведению массовых мероприятий (международных, спортивных), различных культурных проектов, к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Первое празднование в РФ Дня добровольца (волонтера) прошло в 2017 году. К нему было приурочено проведение 4-6 декабря в Москве ежегодного Всероссийского форума добровольцев. В рамках форума была вручена всероссийская премия "Доброволец России", присуждаемая по итогам одноименного конкурса.

Ежегодно 5 декабря проводится всероссийская волонтерская акция "Час добра" по оказанию помощи окружающим. Ее организаторами выступают Ассоциация волонтерских центров, Росмолодежь, Роспатриотцентр, Российское движение школьников в партнерстве со всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики". Кроме того, ко Дню добровольца приурочено проведение акции "Добрые уроки", направленной на популяризацию добровольческой деятельности среди школьников (реализуется при поддержке Минпросвещения РФ).