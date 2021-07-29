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Первая леди США во время поездки на Гавайи поранила ногу

Пресс-секретарь Майкл Лароса сообщил, что Джилл Байден наступила на некий "предмет", который застрял у нее в стопе

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден во время рабочей поездки на Гавайи в конце прошлой недели поранила ногу, ей будет оказана медицинская помощь. Об этом сообщил в четверг ее пресс-секретарь Майкл Лароса.

По его словам, "в прошлые выходные перед двумя официальными мероприятиями на Гавайях первая леди наступила" на некий "предмет", который застрял у нее в стопе. "Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по [его] удалению <...>. Президент [США Джо Байден] будет ее сопровождать", - пояснил Лароса, не уточнив, на что именно наступила супруга главы государства. Другие подробности не приводятся.

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