В ООН выразили тревогу в связи с ростом количества нападений на людей с альбинизмом в мире

"Я глубоко опечалена заметным ростом сообщений об убийствах или нападениях на людей с альбинизмом из-за ошибочной веры в то, что использование частей их тел в зельях может принести удачу и благополучие, - отметила эксперт. - Еще более трагично то, что большинство жертв - это дети". По словам Эро, рост нападений на людей с альбинизмом связан с пандемией коронавируса, так как из-за нее "некоторые люди столкнулись с нищетой и обратились к колдовству, надеясь на быстрое обогащение".

Эро, назначенная на должность независимого эксперта Советом ООН по правам человека (СПЧ) в 2015 году и в ближайшее время завершающая пребывание на этом посту, отметила важное значение резолюции, принятой СПЧ, в которой подверглась осуждению практика колдовства и ритуальных нападений. "Я посвятила последние шесть лет борьбе с нападениями, связанными с колдовством, на людей с альбинизмом, и я рада тому, что в нескольких странах достигнут большой прогресс, несмотря на определенные отступления во время пандемии", - продолжила эксперт. Говоря об изменениях к лучшему, она отметила региональный план действий по альбинизму, принятый в Африке, а также разъяснительные кампании среди населения в таких странах, как Бразилия, Япония и Фиджи. Кроме того, по ее словам, "выросло понимание прав женщин и детей, затронутых альбинизмом, и необходимости защиты от вредоносной практики".

Как подчеркнула Эро, несмотря на достижения в борьбе с "гнусными актами" против альбиносов, "предстоит пройти еще длинный и трудный путь". Она призвала мировое сообщество оказать поддержку ее преемнику, отметив, что эта должность сохраняет свою актуальность.

Болезнь и дискриминация

Альбинизм (от лат. albus - белый) - наследственное заболевание, при котором в организме больного отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаз. Способов лечения этого заболевания на данный момент нет. По оценкам специалистов, альбинизмом страдает один из 17-20 тыс. жителей планеты. Однако в странах Африки к югу от Сахары распространенность этого заболевания значительно выше: в ЮАР - один человек из 4 тыс., в Малави - один из 1,8 тыс., в Танзании - один из 1,4 тыс., среди отдельных этнических групп Зимбабве и других южноафриканских стран - один из 1 тыс.

Люди с альбинизмом сталкиваются с различными формами дискриминации по всему миру. Внешний вид людей с этим заболеванием часто становится объектом ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий, что способствуют их маргинализации и социальной изоляции. В странах Африки дискриминация приобретает особо жестокие формы: нередки убийства альбиносов, чьи части тел и внутренние органы используются в колдовских ритуалах. По данным организации Amnesty International, в одном только Малави в 2014-2021 годах произошло свыше 170 преступных инцидентов (включая изнасилования и осквернения могил) в отношении людей, страдающих альбинизмом. С 2006 года канадская неправительственная организация Under the Same Sun зафиксировала свыше 520 подобных случаев в 28 странах. Из них более 170 - в Танзании.

При содействии ООН и правозащитных организаций "белые африканцы" борются за искоренение предрассудков в отношении альбинизма. Ассоциации альбиносов существуют в Танзании, Демократической Республике Конго, Буркина-Фасо, Малави, Кении и других странах. Первый приговор за ритуальное убийство альбиноса был вынесен в 2009 году в Танзании, а в мае 2019 года суд Малави приговорил к смертной казни виновного в убийстве больного альбинизмом (в августе того же года суд вынес еще три аналогичных приговора).