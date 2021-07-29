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Пандемия COVID-19
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Белый дом подтвердил требование госслужащим вакцинироваться или сдавать тесты на COVID-19

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявит в четверг о предписании всем федеральным госслужащим пройти вакцинацию от нового коронавируса или регулярно сдавать тесты на наличие инфекции. Об этом говорится в документе Белого дома.

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"Президент объявит сегодня о том, как защитить рабочих и их сообщества. Каждый федеральный госслужащий или подрядчик должен подтвердить свой статус вакцинации. Если кто-то не предоставит данные о полной вакцинации, то будет обязан носить маску на работе вне зависимости от географического положения, соблюдать социальную дистанцию от других сотрудников и посетителей, сдавать раз или два раза в неделю тесты, а также будет ограничен в командировках", - отмечается в тексте.

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