Беглов пообещал в ближайшие дни снять запрет на работу фудкортов в Петербурге

"Сотрудники Смольного совместно с представителями Роспотребнадзора и совместно с бизнесом договорились о тех правилах, при которых возможно открыть этот бизнес. И буквально сегодня-завтра я подпишу постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий. Поэтому в ближайшее время те, кто будет соблюдать эти правила, смогут открыться", - сказал он в четверг в эфире телеканала "78".

При этом, как отметил Беглов, говорить о том, что третья волна коронавируса в Петербурге пройдена, пока рано, поэтому необходимо соблюдать ограничения.

В Санкт-Петербурге с 13 июля введен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, работодателям рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Усилены меры санитарной безопасности, веден дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах. Работа фудкортов приостановлена, ресторанам запрещена ночная работа, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых. В городе запрещено посещение аквапарков и аттракционов.

По последним данным, в Петербурге выявили 524 895 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место после Москвы. Выздоровели после заражения 499 725 человек, умерли 19 104. За последние сутки в городе выявили 1 925 случаев COVID-19.