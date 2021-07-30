Минфин США одобрил использование средств на выплаты привившимся от ковида

ТАСС, 30 июля. Министерство финансов США разрешило использовать средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, на стимулирование вакцинации, включая выплаты привившимся гражданам. Об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном в четверг на его сайте .

Ранее американский президент Джо Байден призвал выплачивать каждому привившемуся от коронавируса американцу по $100.

В заявлении американского Минфина отмечается, что в рамках программы "Американский план спасения" "исторические $350 млрд были выделены для помощи штатам, территориальным и местным органам власти для реагирования на пандемию и ее негативные экономические последствия". Отмечается, что программы, стимулирующие американцев делать прививки, могут быть профинансированы из этих средств.

В ведомстве также заявили, что готовы предоставить техническую помощь правительствам штатов и местным властям, чтобы они могли эффективно использовать средства для стимулирования вакцинации, в том числе для выделения по $100 на каждого вакцинированного американца, как предложил Байден.

Кроме того, Минфин сообщил о готовности компенсировать работодателям оплату времени, использованного для вакцинации сотрудников и членов их семей, или времени, потраченного на восстановление после прививки.

Предложенная властями США в январе программа краткосрочной помощи на сумму $1,9 трлн получила название American Rescue Plan. Она, в частности, предусматривает выделение $1 трлн на оказание помощи населению, около $400 млрд - непосредственно на борьбу с пандемией.