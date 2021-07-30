Кабмин обсудит выделение средств на "Пушкинские карты" и другие вопросы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу намерено выделить деньги на "Пушкинские карты" для молодежи, по которым можно будет посещать театры, музеи и другие учреждения культуры. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проект направлен на финансовое обеспечение реализации в 2021 году программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры. Программа направлена на приобщение молодежи к культурным ценностям и предусматривает предоставление каждому ее участнику финансовой поддержки в размере 3 тыс. рублей в целях посещения организаций культуры", - поясняется в материалах к заседанию.

Программу планируется запустить с 1 сентября. На первом этапе в ней примут участие более 800 учреждений культуры. Подать заявку на участие можно на портале "Госуслуги". В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил об инициативе создания "Пушкинской карты" во время ежегодной прямой линии.

Подготовка международных мероприятий

Правительство также обсудит законопроект, направленный на систематизацию правил работы в РФ иностранцев, участвующих в подготовке и проведении международных мероприятий. "Законопроект направлен на установление единых правил осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, привлекаемыми для подготовки и проведения международных мероприятий на территории Российской Федерации организаторами таких мероприятий <…>", - говорится в материалах к заседанию. Речь идет также о привлечении иностранцев работодателями, действующими на основании договора с организаторами соответствующих международных мероприятий.

Согласно пояснительной записке, опубликованной ранее на портале проектов нормативных актов, в России постоянно проводятся крупные международные мероприятия, в том числе культурные и спортивные (чемпионат мира по футболу 2018 года, ежегодный этап "Форумулы-1", чемпионаты по профессиональному мастерству "Ворлдскиллз" и другие), организация которых на высоком уровне требует привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Однако для урегулирования их трудовой деятельности, а также порядка въезда и пребывания в стране, приходилось принимать отдельные законы под каждое такое мероприятие. Новый закон исключит такую необходимость.

Вопросы Крыма и Севастополя

Кроме того, кабмин рассмотрит несколько тем, касающихся Крыма и Севастополя. В частности, планируется обсудить выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе.

В повестке заседания также значится вопрос о предоставлении финансовой помощи бюджету Севастополя на оплату задолженности по лизинговым платежам, на возмещение расходов организациям в сфере теплоснабжения и оплату труда работников здравоохранения.

Кроме того, кабмин обсудит законопроект, предусматривающий передачу властям Крыма и Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны (СЭЗ) на полуострове и перечня видов деятельности, осуществление которых участниками СЭЗ не допускается. Поправки предусматривают также увеличение минимального объема капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны.

Прочие региональные вопросы

Согласно материалам к заседанию, правительство рассмотрит и выделение средств на формирование туристско-рекреационного кластера на территории Кронштадта. "Проектом распоряжения предлагается выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, планируется обсудить выделение средств Саратовской области на выплату зарплат бюджетникам, изменить распределение трансфертов на социальное развитие центров экономического роста Приморского и Хабаровского краев и дополнительно распределить средства на снижение уровня загрязнения воздуха в Новокузнецке, Омске и Чите.

Другие темы

Согласно материалам пресс-службы, правительство рассмотрит также выделение субсидий малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО в муниципальных образованиях, наиболее пострадавших из-за пандемии.

Также на заседании планируют выделить бюджетные инвестиции акционерному обществу "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии".

Кроме того, кабмин обсудит наделение Федерального агентства по делам национальностей полномочиями по ведению реестра национально-культурных автономий. Ведение реестра будет осуществляться на основании данных, предоставляемых Минюстом.