ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американские индейцы доставили в Вашингтон тотемный столб высотой около 7,5 м и весом свыше двух тонн, призвав тем самым президента США Джо Байдена защитить священные для коренных народов Америки места.

Столб изготовлен мастерами из племени Ламми, которое проживает на территории штата Вашингтон на западном побережье США. Транспортировка тотема в столицу, находящуюся на восточном побережье страны, заняла около двух недель. Соответствующая акция получила название Red Road to D.C. ("Красная дорога в столичный округ Колумбия"). Тотем преодолел путь через всю страну, при этом организаторы акции делали остановки в местах, которые являются священными для американских индейцев. "Тотемный столб чествует священные для коренных народов места и является подарком [администрации], а также срочным призывом к действиям. Сообщества по всей стране просят президента Байдена немедленно защитить священные места", - говорится на сайте акции.

Прежде чем отправиться в Вашингтон, изготовители тотемного столба объехали с ним "более сотни общин по всей стране", чтобы привлечь внимание к угрозе, которой почитаемые коренными народами Америки места подвергаются из-за реализации проектов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях.

В четверг в Вашингтоне прошла торжественная церемония по случаю прибытия тотема в столицу. Участие в ней приняла глава Министерства внутренних дел США Деб Холанн, которая является первым представителем коренного населения Америки на этом посту. В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

До 31 июля тотемный столб будет находиться перед зданием Национального музея американских индейцев, где на него сможет посмотреть каждый житель и гость американской столицы. Как пишет газета The Washington Post, после этого организаторы акции рассчитывают найти место в Вашингтоне или его окрестностях, где можно было бы разместить столб на постоянной основе.

О тотемном столбе

Как отмечают организаторы акции, столб изготовлен из 400-летнего кедра. На тотеме можно разглядеть чавычу - находящуюся под угрозой исчезновения рыбу из семейства лососевых, волка, медведя, орла, луну, реку, а также семь слез, которые символизируют "семь поколений увечий, нанесенных колониализмом". Помимо этого, на тотеме есть изображение находящегося за решеткой ребенка, что является отсылкой к миграционному кризису на южной границе США.

"Работа над тотемными столбами открывает путь к душе. Я надеюсь, что этот столб передаст этот дух Вашингтону и позволит администрации Байдена следовать своим договорным обязательствам. Многие из нас считают, что США должны к нам прислушиваться. Они вступили с нами в священные отношения, некоторые называют это договором. <...> Ваше обязательство имеет духовное значение для коренных американцев. Мы надеемся, что, доставив этот тотемный столб в Вашингтон, мы также пробудим священное обязательство США перед коренными жителями Америки", - заявляет руководитель команды мастеров племени Ламми Джуэлл Джеймс по прозвищу Молящийся волк. Его слова приводятся на сайте Red Road to D.C.