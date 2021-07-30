Более 2 тыс. школьников получат до 10 баллов к ЕГЭ по итогу конкурса "Талант 20.35"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Конкурс компетенций "Талант 20.35" кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) завершен, его победителями и призерами стали 2 218 школьников, сообщает в пятницу пресс-служба движения. Все они смогут получить до 10 баллов к результату ЕГЭ при поступлении в более чем 100 вузов России.

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"2 218 школьников стали победителями и призерами всероссийского цифрового конкурса компетенций "Талант 20.35" кружкового движения НТИ. Обладатели дипломов смогут предъявить их при поступлении в вузы и получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. В 2021 году дипломы конкурса принимают более 100 российских университетов", - сообщает пресс-служба.

В течение учебного года участники загружали на платформу "Талант" свои достижения по семи компетенциям: "Программная робототехника", "Программирование на Python", "Решение комплексных инженерных задач", "Искусственный интеллект", "Информационная безопасность", "Естественно-научное исследование" и "Проектная деятельность". Чем больше школьник добился успехов на разных мероприятиях, тем больше он получил баллов, подтверждая владение той или иной компетенцией. В зачет шли результаты на Олимпиаде НТИ, проектных школах и хакатонах "Практики будущего" и других мероприятиях - всего более 530.

В этот раз свои данные о достижениях на конкурс подали 12 567 уникальных пользователей из 84 регионов России и 10 зарубежных государств: Белоруссии, Дании, Ирака, Казахстана, Канады, Киргизии, США, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Регионами-лидерами по числу победителей и призеров стали: Москва (445), Новосибирская область (278), Санкт-Петербург (226), Московская область (219), Приморский край (117). Абсолютными чемпионами стали трое школьников из Новосибирской области, которые получили дипломы сразу в пяти компетенциях конкурса.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в число ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития .