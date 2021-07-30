Два из четырех пожаров в крупнейшем заповеднике Дальнего Востока локализовали

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Лесопожарные службы и сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье локализовали два из четырех лесных пожаров на охраняемой природной территории, сообщила ТАСС в пятницу директор заповедника Светлана Сутырина.

На утро четверга площадь пожаров, по данным Авиалесоохраны, составляла 694 га.

"Вечером был локализован пожар, который мы называем четвертым по хронологии возникновения. Чуть раньше был локализован второй пожар. Еще два продолжают действовать, пока не локализованы. Общая площадь горения на вечер четверга составила 774 га", - сказала собеседница агентства.

На протяжении последних двух недель в Приморском крае стоит жаркая, сухая погода. В течение нескольких дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на семь градусов и более. В среду температура воды в Амурском заливе и заливе Посьета составила рекордные 28 градусов. В Амурском заливе такая высокая температура воды отмечается впервые за всю историю наблюдений.

Уровень пожароопасности в Приморье также нарастает. По данным "Примгидромета", местами в западных, центральных и восточных районах ожидается четвертый (или высокий) класс пожароопасности леса. Это Уссурийский, Анучинский, местами Дальнереченский и Тернейский районы. Пятый (или чрезвычайный) класс пожароопасности прогнозируется в пятницу в Хорольском, местами Красноармейском и Пожарском районах.

Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году и является самым крупным на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.