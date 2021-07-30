Смену Дальневосточного молодежного форума "Амур" проведут в сентябре

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Организаторы V Дальневосточного молодежного образовательного форума "Амур" перенесли очную смену с августа на сентябрь из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства Хабаровского края в пятницу.

"Краевая смена V Дальневосточного молодежного форума "Амур" состоится в сентябре. <...> По новому плану смену проведут в смешанном формате. Часть участников встретится очно, остальные присоединятся к ним онлайн", - говорится в сообщении.

Изначально этот этап форума должен был пройти на территории Центра для активной молодежи "Шарголь" в Комсомольском районе с 5 по 11 августа. Со ссылкой на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светлану Лосеву отмечается, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе все еще остается сложной, поэтому первую смену форума лучше перенести. При проведении смен будут соблюдены все необходимые меры предосторожности и профилактики ковида. Каждый участник пройдет ПЦР-тестирование, а сама площадка форума будет работать в режиме обсерватора. За минувшие сутки, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлен 321 случай заболевания COVID-19, в начале месяца фиксировалось около 280 случаев в сутки.

Молодые активисты региона, заинтересованные в своем профессиональном и личном росте, соберутся на краевом этапе "Команда будущего" с 6 по 12 сентября. Среди них: руководители общественных объединений, НКО, политических партий и движений, предприниматели и самозанятые, педагоги, студенты, инфлюенсеры. Все активности образовательной площадки нацелены на то, чтобы сделать из них полноценных лидеров, сформировать эффективную команду единомышленников. Заявки на участие в региональной смене форума подали более 220 человек.

Окружная и всероссийская смены форума пройдут по запланированному графику. С 14 по 20 августа состоится смена, посвященная изменению городских пространств, а федеральная смена "Туристический потенциал" пройдет с 23 по 29 августа, на ней обсудят возможности и перспективы внутреннего туризма в России.

Форум "Амур" проводится в Хабаровском крае в пятый раз. В этом году впервые прошла онлайн-смена, в ней приняли участие 135 человек из 15 регионов. Как сообщали ТАСС в дирекции форума, участники смены представили экспертам порядка 50 проектов по развитию территорий, проектов в социальной сфере и по направлению туризма. Они смогут получить поддержку на реализацию своих инициатив на очных сменах в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи - до 300 тыс. рублей.