В Якутии за сутки ликвидировали 12 природных пожаров

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Двенадцать природных пожаров на площади более 49 тыс. га ликвидировано в Якутии за сутки, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано 12 [природных пожаров] на общей площади свыше 49 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 125 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

На территории Якутии действует 147 природных пожаров. За сутки на тушении был задействован 2 091 человек и 272 единицы техники.

Отмечается, что в защите населенных пунктов Бясь-Кюель и Кырыкый задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос, ведется тушение отдельных очагов. Авиация МЧС России применялась в Хангаласском и Кобяйском районах, произведено 19 сбросов и слито 57 тонн воды, также переброшено 50 человек к очагам пожаров.

"Сегодня аэромобильные группировки главного управления продолжат работу на территории Горного и Верхневилюйского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый, Малыкай и в Хангаласском районе", - приводит пресс-служба слова начальника главного управления МЧС по республике Павла Гарина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать леса.