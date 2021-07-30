Рио-де-Жанейро планирует отказаться от масочного режима в ноябре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Мэрия Рио-де-Жанейро намерена в ноябре отменить обязательное ношение масок в общественных местах, введенное в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий план представил в четверг префект Эдуарду Паэс.

"Пандемия не закончилась. То, о чем мы объявляем, будет во многом зависеть от поведения каждого из нас", - сказал градоначальник. По его словам, в первую очередь необходимо, чтобы население мегаполиса продолжило активно участвовать в вакцинации, соблюдать правила гигиены и социальное дистанцирование, носить маски.

По плану мэрии действующие ограничения должны будут снять поэтапно начиная с 2 сентября, когда, согласно расчетам властей, частично будут вакцинированы 77%, а полностью - 45% горожан. Сначала тем, кто успеет к этой дате полностью привиться от коронавируса, разрешат посещать спортивные мероприятия и ночные клубы. При этом заполняемость трибун и помещений на таких мероприятиях не должна превышать 50% от максимальной вместимости площадки, а все присутствующие все еще должны будут носить маски.

С 17 октября будут сняты ограничения по количеству посетителей увеселительных заведений и спортплощадок, однако вся публика должна быть полностью привита от COVID-19 и по-прежнему соблюдать масочный режим. Необязательным ношение масок и социальное дистанцирование в публичных местах, кроме общественного транспорта и медучреждений, станет с 15 ноября.

Кроме того, в честь начала постепенного снятия ограничений в период с 2 по 5 сентября планируется проведение гастрономических фестивалей, перекрытие улиц для гуляний и ярмарок, выступления артистов, спортивные и культурные мероприятия. Билеты на основные туристические достопримечательности в эти дни будут продаваться со скидкой 50%.

При этом с 2022 года в муниципальном календаре появится новый выходной - День новой встречи, который будет отмечаться 2 сентября.