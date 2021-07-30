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Облачная погода, дождь и до 25 градусов ожидаются в Москве 30 июля

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, временами дождь и до плюс 25 градусов прогнозируют в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

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