Облачная погода, дождь и до 25 градусов ожидаются в Москве 30 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, временами дождь и до плюс 25 градусов прогнозируют в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.