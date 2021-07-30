В Приамурье 127 приусадебных участков остаются подтопленными

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Паводковые воды в Амурской области за сутки ушли с 19 приусадебных участков, подтопленными остаются еще 127, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Уровень реки Томь в Амурской области продолжает снижаться. За прошедшие сутки вода освободила еще 19 приусадебных участков в садовом товариществе "Междуречье" городского округа Белогорск, остаются подтопленными 112 приусадебных участков. В селе Владимировка Благовещенского района остаются подтопленными 15 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в регионе на данный момент нет подтопленных домов, однако в пунктах длительного пребывания в Благовещенске остаются 34 человека, чье жилье повреждено стихией.

"В селе Ушаково Шимановского района в связи с подъемом уровня воды в озере Хуторском временно приостановлено автомобильное сообщение по понтонной переправе, пешеходное сообщение не нарушено. В случае дальнейшего повышения уровня воды функционирование переправы будет полностью остановлено, администрацией Шимановского района будет организована лодочная переправа", - добавили в МЧС.

В аварийно-восстановительных работах участвуют 83 человека, 34 единицы техники. На 1-2 августа объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и гроз.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.