В Приамурье продлили сроки обязательной вакцинации для работников сферы услуг до осени

ТАСС, 30 июля. Роспотребнадзор по Амурской области продлил на месяц срок обязательной вакцинации для работников сферы обслуживания до 1 сентября, для учащихся и преподавателей образовательных учреждений - до 27 августа. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Обязательная вакцинация для жителей региона, чья работа связана с взаимодействием с людьми (сфера услуг, общепит, торговля, такси и др.), действует с 1 июля. Ранее были установлены сроки вакцинации для 60% жителей региона до 1 августа.

"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Амурской области в сферах оказания услуг населению, в срок до 1.09.2021 года обеспечить законченную вакцинацию работников против COVID-19 <…> в сферах образования в срок до 27.08.2021 года организовать и обеспечить законченную вакцинацию", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в июле в Амурской области темпы вакцинации выросли в три раза, достигнув высокий охват среди работников медицинских, образовательных учреждений, социального обслуживания.

Ранее бизнес-омбудсмен региона Борис Белобородов обратился к властям региона с просьбой продлить установленные сроки вакцинации в связи с наплывом в поликлиники желающих привиться и ожиданием поставок вакцин. В случае неисполнения предписания Роспотребнадзора в срок работодатели могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей либо их деятельность будет приостановлена. Как сообщалось на сайте регионального правительства, обращение было направлено руководителю Роспотребнадзора региона и губернатору области Василию Орлову.

В Приамурье поступило 212,3 тыс. доз вакцины от коронавируса. Из них использовано 85,7%. За сутки в Амурской области выявлен 134 случая заражения коронавирусом. Всего в Амурской области выявлено 27,4 тыс. случаев COVID-19, 324 человека умерли.