Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве превысило 125 тыс.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 125 тыс. москвичей приняли участие в общегородском тесте системы онлайн-голосования, тестирование продлится еще почти 10 часов. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на информационных экранах в общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг, 29 июля в 08:00 мск и продлится до 20:00 мск пятницы, 30 июля. Принять участие в тестировании могут почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru.

Участников тестового голосования спрашивают о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных групп граждан и векторе развития столичного транспорта - общественного или личного.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.