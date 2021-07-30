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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали минимальное с 19 июня число смертей из-за коронавируса за сутки

Всего в столице с начала пандемии умерли 25 553 заболевших
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В Москве зарегистрировали 76 смертей из-за коронавируса за сутки, это минимум с 19 июня. Всего в столице с начала пандемии умерли 25 553 заболевших.

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Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 481 против 3 356, до 1 502 612. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%.

Количество выздоровевших в Москве за сутки возросло на 4 574, до 1 355 871. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, сократилось до 121 188 - минимума с середины июня.

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