В Москве зарегистрировали минимальное с 19 июня число смертей из-за коронавируса за сутки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В Москве зарегистрировали 76 смертей из-за коронавируса за сутки, это минимум с 19 июня. Всего в столице с начала пандемии умерли 25 553 заболевших.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 481 против 3 356, до 1 502 612. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%.

Количество выздоровевших в Москве за сутки возросло на 4 574, до 1 355 871. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, сократилось до 121 188 - минимума с середины июня.