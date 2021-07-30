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Суд оштрафовал подрядчика на 12 млн рублей за срыв строительства питомника на Ямале

Организация "Высокий статус" нарушила срок возведения питомника для собак в административном центре Тазовского района региона

ТАСС, 30 июля. Суд оштрафовал подрядную организацию ООО "Высокий статус" на более чем 12,2 млн рублей за срыв сроков по строительству питомника для собак в административном центре Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта, заключенного между профильным департаментом администрации Тазовского района и ООО "Высокий статус", работы по строительству питомника для собак в поселке Тазовский выполнены со значительным нарушением срока. В связи с этим прокурор района внес руководителю подрядной организации представление. Также по постановлениям прокурора суд привлек организацию и ее должностное лицо к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Нарушение порядка заключения, изменения контракта"). Общая сумма штрафов составила более 12,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

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