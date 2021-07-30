Суд оштрафовал подрядчика на 12 млн рублей за срыв строительства питомника на Ямале

ТАСС, 30 июля. Суд оштрафовал подрядную организацию ООО "Высокий статус" на более чем 12,2 млн рублей за срыв сроков по строительству питомника для собак в административном центре Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта, заключенного между профильным департаментом администрации Тазовского района и ООО "Высокий статус", работы по строительству питомника для собак в поселке Тазовский выполнены со значительным нарушением срока. В связи с этим прокурор района внес руководителю подрядной организации представление. Также по постановлениям прокурора суд привлек организацию и ее должностное лицо к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Нарушение порядка заключения, изменения контракта"). Общая сумма штрафов составила более 12,2 млн рублей", - говорится в сообщении.