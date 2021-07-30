В Северной Осетии пройдет летняя школа точных наук для школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Летняя школа точных наук для учащихся 5-10 классов пройдет в Северной Осетии со 2 по 12 августа. Об этом ТАСС сообщила в пятницу ученый секретарь Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН Вера Абатурова.

"ХVI Летняя школа точных наук пройдет в этом году на базе в детского технопарка "Кванториум-15" со 2 по 12 августа. Участниками станут учащихся 5-10 классов - победители и призеры различных олимпиад. Она проводится с целью формирования устойчивого интереса учащихся к олимпиадной и исследовательской деятельности, подготовки к участию в олимпиадах регионального и всероссийского уровней, для популяризация математики в среде школьников", - сказала Абатурова.

В Летней школе смогут принять участие школьники из других регионов РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, победители и призеры конкурсов и олимпиад по математике.

Преподавать в школе будут сотрудники Центра педагогического мастерства Москвы, Кавказского математического центра Адыгейского государственного университета, республиканской естественно-математической школы города Майкоп, научные сотрудники Южного математического института - филиала ВНЦ РАН города Владикавказ.

Они проведут занятия по олимпиадной математике и по исследовательской деятельности. Также в школе пройдут научно-популярные лекции известных российских ученых, интеллектуальные игры и соревнования.

Организаторами летней школы точных наук являются министерство образования и науки Северной Осетии, Южный математический институт - филиал ВНЦ РАН, Региональный научно-образовательный математический центр Южного федерального университета, Северо-Кавказский центр математических исследований, Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, Владикавказский Центр непрерывного математического образования "Детский технопарк "Кванториум-15".