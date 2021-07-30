Свердловский губернатор поддержал врача, призывавшего к дискриминации непривитых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал главного врача ГКБ № 40 Екатеринбурга Александра Прудкова, который, по сообщениям местных СМИ, ранее призвал к дискриминации непривитых. У медиков, работающих в ковидном госпитале, "есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях", написал в пятницу губернатор в своем аккаунте в Instagram .

Ранее портал Е1 сообщил, что на заседании областной общественной палаты Прудков призвал "вводить дискриминацию непривитых" на государственном уровне. После чего юрист и помощник депутата Госдумы Елена Чекан в видеоролике, опубликованном на YouTube, сообщила, что подала заявление в СУ СК по Свердловской области о привлечении Прудкова к уголовной ответственности по ст. 136 ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина") и ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ.

"40-я больница - наш главный ковидный госпиталь. Прудков лично полтора года на передовой борется с этой заразой, каждый день спасает десятки тяжелых пациентов, среди которых, кстати, достаточно антипрививочников", - написал Куйвашев, отметив, что у Прудкова и его коллег "абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь".

Куйвашев также назвал подобные действия "полной безответственностью". "Таким надо экскурсию в "красную" зону организовать, чтоб своими глазами на этот ад посмотрели", - заключил губернатор.

В региональном управлении СК пока не стали комментировать ситуацию.