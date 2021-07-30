Глава ВЦИОМ считает, что соцопросам не доверяют те, чье мнение не совпадает с их итогами

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что недоверие к социологическим исследованиям объясняется несовпадением их результатов с мнением отдельных граждан.

"Не доверяет нашим опросам, как правило, человек, чье мнение по изучаемой теме отличается от мнения большинства", - заявил он в пятницу, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

По словам Федорова, "мнение людей о честности, достоверности, надежности результатов общественного мнения, как правило, зависит только от того, эти результаты совпадают с их собственным мнением или нет". "Если совпадают, то люди готовы пересказывать [данные опросов], транслировать, хвалить тех, кто проводит эти опросы. Если не соответствует, то они готовы смешивать нас с грязью, обзывая нас, задавать вопросы, какая была выборка, кого опрашивали, [говорить], что это вообще лженаука", - пояснил руководитель ВЦИОМ.

"Увы, если ваше мнение отлично от какого-то нового факта, то вы, скорее всего, будете отвергать факт, потому что свое мнение поменять всегда сложнее, это момент истины", - считает он.

В качестве примера Федоров привел диаметрально противоположную оценку коммунистами данных исследований по вопросу выноса тела Ленина из Мавзолея. Речь идет об опросах, проведенных с разницей в несколько лет, причем в первом случае большинство респондентов высказалось за перезахоронение Ленина, а во втором - за его сохранение в Мавзолее. В результате, пояснил Федоров, по итогам первого опроса социологи были подвергнуты жесткой критике со стороны коммунистов, а во втором - руководство КПРФ не подвергало данные исследования сомнению, а заявило, что "даже ВЦИОМ признает, что Ленин должен остаться на Красной площади".