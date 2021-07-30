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Пандемия COVID-19

В Гонконге начинаются круизы "в никуда" для вакцинированных пассажиров

Лайнеры будут проводить три дня в открытом море без захода в порты

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Туры на круизных лайнерах впервые с начала пандемии коронавируса начинаются в Гонконге, однако это будут вояжи "в никуда", то есть без захода в другие порты. Как сообщила газета South China Morning Post, в пятницу от причала отходит судно Genting Dream, на борту которого находятся свыше тысячи вакцинированных пассажиров и столько же членов экипажа.

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"Это знаменует шаг на пути возвращения нашего общества к нормальной жизни", - отметил на церемонии секретарь (министр) коммерции и экономического развития местного правительства Эдвард Яу.

Лайнер проведет три дня в открытом море и, не заходя в какие-либо порты, вернется в Гонконг. Все пассажиры и члены экипажа полностью вакцинированы, а также представили отрицательные результаты ПЦР-тестов, сделанных в течение 48 часов до отплытия.

Заполняемость судов не может превышать 50%. Лайнеры также должны вернуться в Гонконг в случае возникновения каких-либо подозрений на коронавирус. На борту будет медицинский персонал, а отдельные каюты отведены под карантинные помещения.

Морские круизы в Гонконге были полностью приостановлены в феврале прошлого года из-за пандемии. В настоящее время эпидемическая ситуация в этом специальном административном районе Китая остается спокойной: в последние недели там не регистрируются новые локальные случаи заражения.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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