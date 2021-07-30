Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе Snapchat

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети Snapchat наблюдаются в пятницу в нескольких странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции и Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (67%) испытывает проблемы с отправкой контента, а еще у 13% наблюдаются сложности с получением сообщений и обновлением страницы.