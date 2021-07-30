{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе Snapchat

Наибольшее число жалоб поступает из США

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети Snapchat наблюдаются в пятницу в нескольких странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции и Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (67%) испытывает проблемы с отправкой контента, а еще у 13% наблюдаются сложности с получением сообщений и обновлением страницы.

Теги
ШвецияКанадаСШАВеликобританияФранция
Пандемия COVID-19
Аттракционы в парках Бурятии возобновят работу со 2 августа
При этом загрузка аттракционов не должна превышать 50% от максимальной наполняемости
Читать полностью