Пассажиры поездов Нижний Новгород - Москва смогут бесплатно воспользоваться метро и МЦК

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Приезжающие из Нижнего Новгорода в Москву на вокзал Восточный могут бесплатно пересесть на метро или МЦК. Акция будет действовать с 1 августа по 31 декабря, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 1 августа по 31 декабря всем приезжающим из Нижнего Новгорода на вокзал Восточный в Москве мы подарим бесплатную пересадку на станцию метро или МЦК. Просто постройте свой маршрут через "Черкизовскую" или "Локомотив". Нижегородцам волонтеры будут дарить "Тройки" на вокзале в Нижнем Новгороде. И скоро карта станет частью транспортной инфраструктуры Новгорода", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова приводятся в сообщении, единая платежная транспортная система повысит комфорт жителей Москвы и Нижнего Новгорода при туристических поездках.

"Поездка из Нижнего Новгорода в Москву занимает всего четыре часа, и оба города идеальны для путешествия. В этом году у москвичей есть особый повод познакомиться с Нижним Новгородом, а нижегородцам в честь 800-летия города мы дарим бесплатную поездку на метро или МЦК и нашу карту "Тройка", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.